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Beşiktaş turu tek golle geçti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu tek golle geçti.

Siyah-beyazlı takım, 5. turda konuk ettiği Altay'ı Atiba Hutchinson'ın ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş bu sonuçla 2021 yılını galibiyetle tamamladı.

- Beşiktaş 21 maç sonra gol yemedi

Siyah-beyazlı takım, bu sezon 21 resmi maç sonra kalesini gole kapadı.

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 11 Eylül'de oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra ligde üst üste oynadığı 15 maçta kalesinde gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, 11 Eylül'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta da gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçta etkisiz bir oyun sergileyen Michy Batshuayi'ye oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar maçta zaman zaman kulübün eski başkanı Fikret Orman aleyhine tezahürat yaptı.

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