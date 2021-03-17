Beşiktaş Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu: Cyle Larin turu getirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti. Tek maç usulüyle oynanan tur müsabakasında siyah beyazlılar rakibini uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti. Tek maç usulüyle oynanan tur müsabakasında siyah beyazlılar rakibini uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL!

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci’den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada N’Koudou’nun pasını alan Ghezzal’ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.

GOL!

22. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N’Koudou’ya çıkardı. N’Koudou’nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali’nin pasını alan Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

42. dakikada Hasan Ali’nin pasında, Ndayishimiye’nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

48. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali’nin ortasına, ceza yayı önünde Demba Ba’nın sert şutunda top Utku’nun da müdahalesiyle direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

GOL!

60. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasını kaleci Utku çeldi. Dönen topu Deniz Türüç tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-1

74. dakikada N’Koudou’nun sol kanattan ortasına arka direkte Larin kafayla vurdu. Kaleci Mert Günok, direk dibinde ayaklarıyla topu kornere çeldi.

GOL!

77. dakikada Ömer Ali’nin sağ kanattan yerden açtığı ortayı Deniz Türüç topuğuyla arkaya çıkardı. Kale önünde Giuliano müsait pozisyonda yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

95. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu’nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL!

101. dakikada Atiba’nın pasını sol kanattan bindirme yapan Adem Ljajic’e çıkardı. Ljajic’in yerden pasını alan Larin, düzelterek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-2