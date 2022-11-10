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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 5.tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş tur atladı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım 3-0 gibi farklı bir skorla soyunma odasına gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, kalesinde gördüğü tek gole engel olamadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını üst tura yazdırdı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond ise siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Beşiktaş yine kalesini gole kapatamadı

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.

 

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