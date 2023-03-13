Beşiktaş, Türk asıllı Alman oyuncunun peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve lider Galatasaray ile arasında 17 puanlık fark bulunan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmaları için hazırlık sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran siyah- beyazlıların bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Piyasa değeri 6 milyon euro

Bu sezon Brighton forması ile 17 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 gol kaydetti. İngiliz ekibinde genellikle rotasyon oyuncusu olarak görev yapan Deniz Undav'ın piyasa değeri 6 Milyon euro olarak gösterilirken kulübü ile de 30 Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.