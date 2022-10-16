Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp taraftarına 3 puanı hediye etmek istiyor.

Kırmızı kart istatistiği

İki takım arasında oynanan son 5 maçta 4 kez kırmızı kart çıktı. Bu karşılaşmaların ikisinde Beşiktaş kırmızı kart görürken ikisinde de Trabzonspor kırmızı kart gördü.

Öte yandan iki takım arasındaki son 5 maçta 2 kez Trabzonspor galip gelirken 1 kez Beşiktaş kazandı ve 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.