Beşiktaş Trabzonspor'a konuk oluyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş ise hanesine 7 puan yazdırdı.

Trabzonspor'da 4 eksik var

Trabzonspor'da bu akşam oynanacak müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş'ta ise eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu.

Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rachica, Gedson, Muleka, Aboubakar.