Beşiktaş, Trabzonspor mesaisini sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancının da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, daha çok kondisyon ve taktik üzerineydi . İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00de yapacağı antrenmanla devam edecek.