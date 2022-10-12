Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Şansalan!
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.
İşte haftanın hakemleri;
Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep FK: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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