Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Şansalan!

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler, Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

İşte haftanın hakemleri;

Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep FK: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler