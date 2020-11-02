Spor

Haber Giriş: 1 Kasım 2020 Pazar 20:57 Kaynak: AA

Beşiktaş tek golle kazandı













[Fotoğraf: AA]

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibini 55. dakikada Cyle Larin'in attığı tek golle devirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ilk kez 2 maç üst üste sahadan galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 maçta 1 puan alabilmişti.

Ligin 5. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ile geçen siyah-beyazlılar, bu hafta da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu.

Ayrıca, Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor'un da üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - LARIN ATTI

55. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Rachid Ghezzal bekletmeden ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cyle Larin yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan (Dk. 86 Necip Uysal), Oğuzhan (Dk. 70 Bernard Mensah), Ghezzal, Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın).

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Ahmed (Dk. 71 Moryke Fofana), Cueva (Dk. 85 Jetmir Topalli), Tetteh, Kubilay (Dk. 70 Jody Lukoki).

Gol: Dk. 55 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 59 Rachid Ghezzal, Dk 65 Atiba Hutchinson, Dk. 90+3 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sergen Yalçın: İleriye pozitif bakmak açısından önemli bir galibiyet aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, moral açısından kazanmaları gereken bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "İleriye pozitif bakmak açısından önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Yalçın, "Rakibi açmak için gol bulmak zorundaydık. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. İkinci yarı attığımız gol kazanmamızı sağladı." diye konuştu.

Takımın yavaş yavaş kendini bulduğunu kaydeden Yalçın, "Performans ve oyun olarak iyiye gidiyoruz. Şablonu oturtmaya çalışıyoruz. Geçen sezona göre farklı bir kadro var, bu zaman alıyor. Şu anda o zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ideale yakın bir kadroyla oynadıklarını anlattı.

"Josef, Gökhan Töre, Hasic, N'Koudou yok. Bu oyuncuların katılımıyla daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Ghezzal'i çıkarmayı düşünüyorduk ama sahaya koyacak oyuncu yoktu. Onu tutmak zorunda kaldık. Takım yüzde 60-70 hazır durumda görünüyor. Diğer oyuncular katıldığında daha alternatifli kadro olacak ve hamleleri farklı yapabiliriz."

Golcü sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Yalçın, "Aboubakar ve Larin gibi ön tarafta her an gol atabilecek önemli oyunculara sahibiz. Gol de atıyorlar. Oyuncularımız iyi bize çok maç kazandırırlar." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Yalçın, "Dorukhan 25 yaşında, A Milli Takım oyuncusu. Biz de kullanıyoruz. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Ne zaman kontrat yapmak isterlerse yaparlar, mevzu beni aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic'in durumu

Yalçın, Adem Ljajic'in özel hayatına dikkat etmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz mantalitede oynarsa Adem'i sahada görebiliriz. Bugün Oğuzhan'ı kullandık, Mensah'ı kullandık. Adem Ljajic yetenekli oyuncu. İstek olarak, güç olarak verim alacağımızı düşündüğümüz zaman sahada olacak. Şu anda düşünmüyoruz. Orada alternatif çok fazla. Orta saha kalabalık, orada formayı almak zor. Formayı almak için şartları zorlamanız lazım."

Hamza Hamzaoğlu: Takımı öne çıkarmakta zorlandık

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim."

Hamzaoğlu, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

"Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum."