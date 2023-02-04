Beşiktaş Sivas'ta Kayıp: Taraftardan Tepki

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı.90 dakika sonunda gülen taraf Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u oldu. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'la kazanarak çok kritik 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş bu sonucun ardından Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı. Siyah-Beyazlı takım 39 puanla 4. sırada bulunuyor. Ayrıca Beşiktaş'ın 7 maçlık yenilmezlik serisi de bu karşılaşma ile sona erdi.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ev sahibi Sivasspor ise bu sonucun ardından puanını 24'e yükseltti. Yiğidolar gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

İstifa Sesleri

Sivas deplasmanına giden Beşiktaş taraftarı maçın son bölümünde yönetimi istifaya çağırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.