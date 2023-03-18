Beşiktaş seriye bağladı!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Siyah-Beyazlılar'da ilk 11'e dönen Rachid Ghezzal, ilk golde Cenk Tosun'a asisti yaparken Cenk Tosun'un asistinde de son haftaların formda ismi Vincent Aboubakar, müthiş bir gole imza attı. Ghezzal'ın yerine giren Nathan Redmond da yine şık bir golle skoru belirledi.

Kendi sahasında galip gelerek puanını 49'a yükselten Beşiktaş, 2 maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunuyor