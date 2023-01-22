Beşiktaş seriye bağladı, bu sezon ilki başardı!

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 2. dakikada Nathan Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Beşiktaş'ta 90+4. dakikada Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti. Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazanmış oldu.

Yeni transfer Vincent Aboubakar ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve 3. kez siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar da Kayserispor maçının 18 kişilik kadrosunda yer aldı. Kamerunlu forvet, 70. dakikada Cenk Tosun'un yerine dahil oldu.