Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda temsilcisi Ajax karşısında ilk yarıyı önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda adeta yıkıldı.

Karşılaşmanın 54. ve 69. dakikalarında Sebastien Haller'in ayağından bulduğu gollerle maçı çeviren Ajax, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Ajax grup lideri olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçı da kaybeden Beşiktaş, 0 puan ve -11 averajla son sırada bulunuyor.

Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund deplasmanında oynayacak.