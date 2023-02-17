Beşiktaş, Rumen yıldız için geri sayıma başladı!

Meydana gelen deprem felaketi sonrası Süper Lig ve alt liglerden birçok takım sezonun geri kalanında oynayamayacağını belirterek ligden çekilmek zorunda kaldı.

Depremde zarar gören şehirlerimizden olan ve ligden çekilme başvurusu TFF tarafından kabul edilen Gaziantep FK'da ise takımın kilit oyuncularından olan Alexandru Maxim bir süredir Beşiktaş'la görüşmelerde bulunuyordu.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından yakın zamanda sözleşme imzalayacak. Rumen oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı gelen bilgiler arasında.

Gaziantep FK ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Maxim, bu sezon kırmızı-siyahlı forma altında 25 maçta 5 gol atıp, 10 asist yaptı. Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi prosedürleri tamamlayıp deneyimli oyuncuyu açıklaması bekleniyor.