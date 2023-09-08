Beşiktaş, Roberto Pereyra transferini bitiriyor

Beşiktaş'ın Roberto Pereyra ile büyük ölçüde anlaştığı ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcunun, Türkiye'ye gelip Siyah-Beyazlı formayı giymesi an meselesi olarak görülüyor. Kartal, yıldız orta saha ile el sıkıştı.

İtalya Serie A ekibi Udinese ile yollarını ayıran aradan geçen süre içerisinde Avrupa'dan gelecek önerileri bekleyen Pereyra, istediği teklifleri alamadı.

Avrupa'nın büyük liglerinin yanı sıra birçok ülkede transferin kapanması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran sebeplerden biri oldu. 32 yaşındaki futbolcu, önce menajerler aracılığı ile Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymek istediğini yönetime iletti. Sonrasında ise el sıkışıldı.