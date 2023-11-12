Beşiktaş, Rıza hocayla ilk sınavına çıkıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

18 yıl sonra

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.

Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Eksikler

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mehtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Onur, Amir, Salih, Ghezzal, Gedson, Zaynutdinov, Muleka

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut, Deniz, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.