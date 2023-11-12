Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Rams Başakşehir'i ağırladı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı takım, 55. dakikada Jackson Muleka'nın attığı golle 1-0 kazandı.

18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkan kulüp efsanesi Rıza Çalımbay, takımının başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Böylece Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti, galibiyet hasreti beş maça çıkan Rams Başakşehir ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş, milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a karşı oynayacak. Rams Başakşehir ise evinde Pendikspor'u konuk edecek.