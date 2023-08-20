Beşiktaş, Pendikspor'u ağırlıyor!

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Pendikspor'la karşılaşacak.

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta 3 isim yok

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.