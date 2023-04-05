Beşiktaş o yıldız için çok uğraşmıştı! Cimbom kadrosuna katıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup olması ile şampiyonluk yarışının en büyük favorisi haline gelen Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için mesaiye başladı.

Torreira İtalyan kulüplerinin ağında

Sarı-krmızılı takımda gösterdiği başarılı performansla taraftarın övgüsünü kazanan Torreira'ya İtalyan takımlarının özel ilgisi bulunuyor. Uruguaylı yıldızın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklara başlayan Galatasaray yönetimi, Chelsea'de kiralık olarak oynayan Denis Zakaria'yı gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın da radarına giren ve Chelsea'de bu sezon 10 maça çıkan yıldız orta sahayı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Öncelik kiralama

Galatasaray'ın transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim için kiralama formülü düşündüğü öğrenilirken bu seçeneğin Torreira'nın durumuna göre değer kazanacağı belirtildi.