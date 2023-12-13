Beşiktaş Milli futbolcuyu kadrosuna katıyor!

Bu sezon gösterdiği iyi performansla milli takıma seçilen ve adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı ile ilgilenen Beşiktaş'ın, kulübü Adana Demirspor ile 5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü.

Bu gelişme sonrası siyah-beyazlı yönetimin 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın menajeriyle de masaya oturulduğu kaydedildi. Gelen haberlere göre tarafların sıkı bir pazarlık bile yaşanmadan el sıkışıldığı belirtildi.

İlk olarak Yusuf Sarı açıklanacak

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde, "Devre arasında gidecekler olacak. Ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın?" demişti.

Siyah-beyazlıların artık devre arası transferde ilk olarak Yusuf Sarı'yı açıklaması bekleniyor.