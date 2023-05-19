Beşiktaş, Milan'ın golcüsü için devrede!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Milan'ın 28 yaşındaki golcüsü Divock Origi için harekete geçtiğini bildirdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Origi'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro.