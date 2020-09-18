Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da pozitif virüs vakaları! Uçuş iptal...

Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor’un yaptırdığı Covid-19 test sonuçlarında, çok sayıda oyuncunun pozitif çıktı.

Kafile henüz İstanbul’a gelemedi. Oyuncular şu anda ikinci testten geçiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor.

Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili verilecek karar merak konusu.