Beşiktaş maçı öncesi 11 koronavirüs vakası

Gaziantep FK'nın açıklaması:

Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir.