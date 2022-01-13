Beşiktaş maçı öncesi 11 koronavirüs vakası
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Gaziantep FK'da, koronavirüs vaka sayısı 11'e yükseldi.
Gaziantep FK'nın açıklaması:
Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.
Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir.
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