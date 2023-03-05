Beşiktaş ligde 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.

55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.

72. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelip soldan atağa katılan Tayfur'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Malcuit'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre Kılınç'ın uçarak kafa vuruşunda kaleci Mert köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan maçın hakemleri: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku (Dk. 90+4 Muleka), Salih Uçan (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes (Dk. 90+4 Welinton), Redmond (Dk. 84 Maxim), Hadziahmetovic, Cenk Tosun (Dk. 84 Semih Kılıçsoy), Aboubakar

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack (Dk. 89 Joao), Pedrinho (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 89 Oko), Zahid, Beridze (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 40 Salih Uçan, Dk. 55 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 53 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 59 Mujakic (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Masuaku, Dk. 89 Gedson Fernandes, Dk. 90+6 Welinton (Beşiktaş)