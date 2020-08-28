Beşiktaş kulübe ihtar çeken Lens ile görüşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan elenen Beşiktaş'a, maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Jeremain Lens'ten bir darbe daha geldi.

Tecrübeli futbolcu 2 aylık alacağını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takıma ihtar çekti.

ERDAL TORUNOĞULLARI GÖRÜŞECEK

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları bugün Lens ile bir görüşme gerçekleştirerek bu soruna çözüm arayacak.

4 milyon euro bonservis ödenerek Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

PAOK maçında yenilen 3 golde de kadame hatası yapan 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği de belirsizliğini sürdürüyor.