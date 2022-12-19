Beşiktaş kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor!

Süper Lig’e Dünya Kupası nedeniyle verilen arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Beşiktaş en kritik viraja giriyor. Karakartal, ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul’da yaparken daha sonra Antalya’ya giderek, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 12 günlük bir kamp gerçekleştirdi. Toplam 5 hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlı takım 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlı takımı önümüzdeki süreçte birbirinden kritik maçlar bekliyor. Zorlu maraton çarşamba günü Vodafone Park’ta Şanlıurfaspor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakasıyla başlayacak. Kartal daha sonra Süper Lig’de sırasıyla Gaziantep (D), Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor (D) ile karşılaşacak.

22 gün içinde oynanacak bu 5 maç Beşiktaş’ın rotasını belirleyecek. Beşiktaş bu süreci iyi geçirirse hem şampiyonluk yarışına ortak olacak hem de hedefine ulaşabilmek için transferde önemli hamleler gerçekleştirecek. Bu sürecin hayal kırıklığıyla noktalanması ise ciddi bir darbe olacak gibi görünüyor.