Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor!

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun son haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00’de Vodafone Park’ta Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde siyah-beyazlılar, 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 77 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 12 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 50 puanla yedinci sırada bulunuyor. Kartal, galip geldiği takdirde ligi 2. sırada tamamlayacak.

Beşiktaş, ikincilik için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, bugün Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.

Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

Eksikler

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal’ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.