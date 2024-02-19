Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puanla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Aboubakar, 72 gün sonra dönüyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Aboubakar'ın teknik direktör Santos'un şans vermesi halinde Konyaspor karşısında oynaması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih.

KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ndao, Cikalleshi.