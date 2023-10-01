Beşiktaş, Konya deplasmanını kayıpsız geçti!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerin ilkini 45+1. dakikada Uğurcan Yazgılı kendi kalesine attı. Siyah-beyazlıların ikinci golü 63. dakikada Aboubakar'dan geldi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kamerunlu yıldız, iki rakibini şık çalımlarla geçerek topu uzak köşeye yolladı. Aboubakar'ın şık vuruşunda top ağlara gitti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken Konyaspor, 9 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
Konyaspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 55. dakikasında Konyasporlu Oğulcan Ülgün, Aboubakar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Devamında topa vurarak hakeme tepki gösteren Oğulcan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın geri kalanını Konyaspor, 10 kişi tamamladı.
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