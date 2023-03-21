Beşiktaş, Kolombiyalı yıldızı getiriyor!
Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Süper Lig'de son dönemde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile üzerindeki kara bulutları dağıtmaya başlayan Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor.
Transfer çalışmaları devam eden siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya komşudan sürpriz bir isim geldi.
Fotomaç'ta yer alan haberde; siyah-beyazlı kurmaylar, sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'la 1 yıllık sözleşme imzalayan James Rodriguez için girişimde bulunacak.
Kartal, oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatırken James'in menajerlik şirketi Gestifute'den de randevu tarihi aldı.
Son 3 yılda 3 farklı takımda oynadı
James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real Madrid takımında Everton'a geçti.
Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında da bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.
Piyasa değeri 9 milyon euro olan James Rodriguez, bu sezon Yunan ekibinde 21 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı. Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
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