Beşiktaş, Kolombiyalı yıldızı getiriyor!

Süper Lig'de son dönemde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetler ile üzerindeki kara bulutları dağıtmaya başlayan Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor.

Transfer çalışmaları devam eden siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya komşudan sürpriz bir isim geldi.

Fotomaç'ta yer alan haberde; siyah-beyazlı kurmaylar, sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'la 1 yıllık sözleşme imzalayan James Rodriguez için girişimde bulunacak.

Kartal, oyuncuya teklif edilecek rakam için çalışma başlatırken James'in menajerlik şirketi Gestifute'den de randevu tarihi aldı.

Son 3 yılda 3 farklı takımda oynadı

James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real Madrid takımında Everton'a geçti.

Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında da bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.

Piyasa değeri 9 milyon euro olan James Rodriguez, bu sezon Yunan ekibinde 21 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı. Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.