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Beşiktaş evinde puana hasret!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. 

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 41, 80 ve 83. dakikalarda Nuno Da Costa attı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş 29 puanda kalırken Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltti. 

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