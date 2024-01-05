Beşiktaş evinde puana hasret!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 41, 80 ve 83. dakikalarda Nuno Da Costa attı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+2. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 29 puanda kalırken Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltti.
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