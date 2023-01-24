Beşiktaş Kaan'ı istiyor! Pazarlıklar başladı

Savunmayı güçlendirmek için sağ stoper transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Kaan Ayhan için nabız yokladı. Her transfer döneminde gündeme gelen deneyimli oyuncuyla görüşen Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüş aldı.

Bunun üzerine Kartal, Kaan'ın kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, teklifini iletip pazarlıklara başladığı bildirildi. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Şenol Güneş ile çalışmaya sıcak baktığı için Beşiktaş'a gelmeye gönüllü olduğu bildirildi.

Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Kaan, bu sezon Sassuolo'da 11 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.