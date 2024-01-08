Beşiktaş, Jean Onana’yı kiraladı

Beşiktaş’ta sezon başında Lens’ten 4 milyon Euro'ya transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Jean Onana, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya kiralandı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.