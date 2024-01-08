AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş, Jean Onana’yı kiraladı

Beşiktaş, Jean Onana’yı kiraladı

Beşiktaş, 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana’yı sezon sonuna kadar Marsilya’ya satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş’ta sezon başında Lens’ten 4 milyon Euro'ya transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Jean Onana, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’ya kiralandı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Abdülkerim yıldızlaştı, Cimbom 3-0 kazandı!
Arsenal'ın yıldızı için iki dev karşı karşıya!
Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni hocası oldu!
İzlemeye geldiler, mest oldular!
Beşiktaş evinde puana hasret!
Ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı!
Beşiktaş, Jean Onana’yı kiraladı