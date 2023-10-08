Beşiktaş İstanbulspor'a nefes aldırmadı! 2-0
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.
Beşiktaş ile İstanbulspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Beşiktaş milli aradan sonra deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. İstanbulspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.
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