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Beşiktaş İstanbulspor'a nefes aldırmadı! 2-0

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

Beşiktaş ile İstanbulspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Beşiktaş milli aradan sonra deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. İstanbulspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

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