Beşiktaş, Immobile'yi resmen duyurdu
Beşiktaş, İtalyan yıldız golcü Ciro Immobile'nin transferi için İtalya'nın Lazio ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.
👑👑👑👑 pic.twitter.com/XP8YVyu7lb— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2024
Yorumlar