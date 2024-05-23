Beşiktaş ile Trabzonspor kupa için karşı karşıya!
Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı, bu akşam oynanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
TRABZONSPOR: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.
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