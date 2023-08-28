Beşiktaş Hollandalı yıldızın peşinde!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ısrarla istediği yaratıcı orta saha transferinde artık tüm gözler Davy Klaassen'de gibi görünüyor.

Talisca'nın maliyetinin bütçeyi aşması, Pereyra'nın Türkiye'ye gelmek istememesi, Malinovskyi'nin de Genoa ile anlaşması sonrası siyah-beyazlılar, Klaassen'e yöneldi.

Ajax'ta rotasyon oyuncusu durumuna gelen 30 yaşındaki 10 numara bu durumdan memnun değil.

Düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmesine izin verilmesini talep ediyor.

2.8 milyon euro verilecek

Klaassen ile Ajax arasında sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor. Bugün ya da yarın bu konuda bir gelişmenin yaşanabileceği bildirildi.

Öte yandan oyuncu, Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun ile temasa geçerek Beşiktaş ile bilgiler aldı ve memnun kaldı. Siyah-beyazlıların bonservis ödememe şartıyla Klaassen'e 2.8 milyon Euro vermeyi planlıyor.

Oyuncunun şu anki brüt maaşı 3.2 milyon Euro ancak bunun yüzde 49.5'i vergiye gidiyor.