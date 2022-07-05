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Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiralandı

Beşiktaş Kulübü, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) takımlarından Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiraladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Wout Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Burnley Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin avro performans primi şirketimiz tarafından ödenecektir."

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