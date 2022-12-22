Beşiktaş geriden gelip kazanmayı başardı!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollerine devam ediyor.

Güneş'in göreve gelmesinin ardından on bir kişilik kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligde HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının ardından Şanlıurfaspor karşısında da fileleri havalandırdı.

Ümraniyespor'a 2, Galatasaray'a 1 gol atan Cenk Tosun, Şanlıurfaspor karşısında da ilk 2 golü kaydederek takımının tur atlamasında kilit rol oynadı.

Geriden gelerek kazandı

9. dakikada Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Seyit Gazanfer'in ortasına Kemal Rüzgar penaltı noktası önünde vurarak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

15. dakikada Şanlıurfaspor'un ikinci golü geldi. Barış Gök'ün Rosier'den sıyrılarak ceza sahasına ortaladığı topu Kemal Rüzgar düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2

İlk yarı bu skorla tamamlanarak Beşiktaş büyük bir şokla soyunma odasına gitti. İkinci yarıda yapılan değişiklikler ve oynanan oyunla maçı 4-2 çevirmeyi başaran Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası'nda oynayanlara plaket verildi

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarının formasını giyen Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Georges-Kevin N'Koudou ve Romain Saiss'e, Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde plaket verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyunculara çiçek ve plaket verirken, izinli olan Faslı futbolcu Romain Saiss'in plaketini kaptan Atiba Hutchinson aldı.