Beşiktaş - Gaziantep maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK engelini Aboubakar'ın golleriyle aştı. Kamerunlu oyuncu iki golle galibiyeti getirirken Sergen Yalçın'ın ekibi 60 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise deplasmanda üst üste 7. maçında da galibiyet alamadan ayrılmış oldu.

Sergen Yalçın yönetiminde zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Gaziantep FK engelini aşmayı başardı. Beşiktaş sahasında Aboubakar'ın golleriyle 2-1 kazandı ve 60 puanla zirvede yer aldı. Maçın son anlarında penaltıdan Dicko ile bir gol bulan ve bir şutu direkten dönen Gaziantep FK ise deplasmanda üst üste 7. maçını kazanamamış oldu.

Beşiktaş böylece Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetine ulaşmış oldu.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 81 Mensah), Atiba, Ljajic (Dk. 69 Gökhan Töre), Larin (Dk. 85 N'Koudou), Aboubakar

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 39 Morais), Jefferson (Dk. 78 Andre), Vetrih, Rashid (Dk. 68 Andre Sousa), Kenan Özer (Dk. 68 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 72 Aboubakar (Beşiktaş) - Dk. 90 (P) Dicko (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Sergen Yalçn (Teknik direktör), Welinton (Beşiktaş) - Vetrih (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

4.dakikada sağ kanattan Ljajic geldi ortasını kaleci Günay çıkıp kontrol etti

7.dakikada savunmanın arkasına Aboubakar sarktı kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutu Günay'dan döndü ancak sonrasında yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

10.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Maxim kullandı ortasına kaleye arkası dönük durumda Olkowski kafayı vurdu şutu üstten auta gitti

12.dakikada sağ kanattan Ghezzal korneri kullandı ortasını savunma ön direkte uzaklaştırdı

GOL! 15.dakikada Aboubakar'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal savunmanın arkasına oynadı, Aboubakar kalecinin üzerinden topu aşırttı ve ardından boş kaleye golü attı

20.dakikada sağ kanattan Kenan geldi ortasını Dicko'dan önce kaleci Ersin çıkıp aldı

WELINTON KULLANAMADI! 25.dakikada savunmadan çıkan Welinton ceza sahası içinde topla uygun pozisyonda buluştu bekletmeden vuruşu üstten auta gitti

32.dakikada sağ kanattan Ghezzal geldi ortasına savunmadan çıkıp gelen Rosier vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı

36.dakikada sol kanattan Güray geldi yerden ortası kaleci Ersin'de kaldı. Bu pozisyonda Güray sakatlık geçirdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 39.dakikada oyundan sakatlanan Güray çıktı yerine Junior Morais girdi

45.dakikada köşe vuruşunu Maxim kullandı savunmadan seken topu Kenan aldı şutu Ljajic'ten geri geldi

SARI KART! 45+2.dakikada Vetrih hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde tamamladı

İkinci yarı başladı

50.dakikada Aboubakar sol kanattan ortaladı kaleci Günay topu kontrol etti

52.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde son dokunan Jefferson oldu ancak kaleci Ersin topu kontrol etmeyi başardı

52.dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

57.dakikada ceza sahası dışından Rıdvan şutunu çekti top yandan auta gitti

60.dakikada Aboubakar sol kanattan topu iyi taşıdı yerden pasında uygun durumda Atiba topu aldı plase vuruşunu yaptı şutu kaleyi bulmadı

SARI KART! 67.dakikada Beşiktaş'ta Welinton yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Gaziantep FK'da oyundan Kenan çıktı yerine Enver Cenk Şahin girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada Beşiktaş'ta oyundan Ljajic çıktı yerine Gökhan Töre girdi

GOL! 73.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Larin'in ara pası ile hareketlenen Aboubakar plase bir vuruşla golü atmayı başardı

NET POZİSYON! 76.dakikada Aboubakar'ın pasıyla hareketlenen Ghezzal, kaleci Günay'dan topu kurtardı ancak devamında vuruş imkanı bulamadı ve net bir fırsatı değerlendiremedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 80.dakikada Beşiktaş'ta oyundan Ghezzal çıktı yerine Mensah girdi

82.dakikada sol kanattan Larin geldi bekletmeden vurdu kaleci Günay topu çıkardı

PENALTI! 89.dakikada Dicko kaleci Ersin'i geçti ve yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi

GOL! 90.dakikada Gaziantep FK, Dicko'nun penaltı golüyle farkı 1'e indirdi

DİREKTEN DÖNDÜ! 90+3.dakikada Andre'nin şutu direkten geri geldi ve Gaziantep FK beraberlik golüne çok yaklaştı

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 28’inci haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak Gaziantep FK maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Utku Yuvakuran'ın yerine Ersin Destanoğlu, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'a, Necip Uysal'ın yerine ise Adem Ljajic'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Yalçın, hemen önünde Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin'i 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Abuobakar oldu.

Siyah-beyazlıların Gaziantep FK karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar"

ERSİN 1 MAÇ ARADAN SONRA KALEYİ DEVRALDI

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle görev alamamıştı. Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplasa da teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu'na teslim etti. Ersin bir maçlık aranın ardından eldivenleri devralmış oldu.

MONTERO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunmacısı Francisco Montero, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Francisco Montero, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrıl kalmıştı. Kupa maçının ardından ligde oynanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev alamayan Montero, hafta için yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Sakatlığını atlatan İspanyol savunmacı, 3 maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosunda kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Gaziantep maçında 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11’de başlayan; Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile yedek kulübesinde görev bekleyen Necip Uysal, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL PANKART

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankart hazırladı. Kapalı tribünde yer alan pankartta, takım kaptanı Atiba ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu'nun fotoğrafları yer aldı. Ayrıca, siyah-beyazlı yönetim tarafından da stadyumun dışında kadınlar günü sebebiyle pankart asıldı.

MEŞALELİ KARŞILAMA

Karşılaşma öncesinde yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar, stat önünde toplanarak meşalelerle takımlarına destek verdi.

Taraftarlar, takım otobüsü stada girerken tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimiz için mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

SA PİNTO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, iç sahada 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11’inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında sahada yer aldı. Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Ersoy'un yerine Miranda, Andre Sousa'nın yerine Vetrih, Mirallas'ın yerine ise Kenan Özer'i görevlendirdi.