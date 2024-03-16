Beşiktaş galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'de 3.'lük için Trabzonspor'la yarışan Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

Antalyaspor, 5. dakikada Bünyamin ile öne geçerken, Buksa'nın 38. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş ikinci yarının başında Muci ile farkı 1'e indirse de galibiyet için yeterli olmadı.

RASHICA'DAN HATA

Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından duraklamada penaltı kazandı. Topun başına geçen Rashica penaltıyı kullanırken çift vuruş yaptığı için gol geçerli sayılmadı.

Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarının ardından Antalyaspor'a da kaybeden Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Siyah beyazlılar 46 puanda kaldı. Antalyaspor ise puanını 41 yaptı.