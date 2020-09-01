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Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

2. ÖN ELEME MAÇLARININ ARDINDAN KESİNLEŞECEK

Beşiktaş, FK Borac Banka Luka ve Rio Ave FC maçının galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor ise Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak. 2. ön elemede Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray bu turu geçmesi halinde Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Neftçi Bakü-Galatasaray/Renova-Hajduk

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Beşiktaş - FK Borac Banka Luka/Rio Ave FC

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