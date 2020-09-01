Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

2. ÖN ELEME MAÇLARININ ARDINDAN KESİNLEŞECEK

Beşiktaş, FK Borac Banka Luka ve Rio Ave FC maçının galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor ise Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak. 2. ön elemede Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray bu turu geçmesi halinde Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Neftçi Bakü-Galatasaray/Renova-Hajduk

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Beşiktaş - FK Borac Banka Luka/Rio Ave FC