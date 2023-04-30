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Dev derbide kazanan Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk yarışında tüm hesapları alt üst etti.

Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Beşiktaş, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. 

Maç Sonucu:

Beşiktaş: 3

Galatasaray: 1

Beşiktaş-Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

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