Dev derbide kazanan Beşiktaş!

Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Beşiktaş, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı.

Maç Sonucu:

Beşiktaş: 3

Galatasaray: 1

Beşiktaş-Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi