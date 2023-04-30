Dev derbide kazanan Beşiktaş!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi evinde lider Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk yarışında tüm hesapları alt üst etti.
Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.
Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Beşiktaş, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı.
Maç Sonucu:
Beşiktaş: 3
Galatasaray: 1
Beşiktaş-Galatasaray ilk 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Yorumlar