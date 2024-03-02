Beşiktaş-Galatasaray: Dev derbiye son 1 gün!

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

6 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 6 maçında rakiplerine geçit vermedi

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi

Galatasaray

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Seyrantepe'de yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da iki eksik

Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Ziyech, yarın Dolmabahçe'de sahaya çıkamayacak. Yeni transfer Serge Aurier'nin durumu ise bugün yapılacak antrenmanda belli olacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk'un büyük maç karnesi "pekiyi"

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.

Ligde son 15 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.