Beşiktaş-Galatasaray derbisinde son durum

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.



Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.



Galatasaray tam kadro



Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler.

Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi



Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Arthur Masuaku adelesinde ağrı hissetti. Son karar maç saatine yakın verilecek. Masuaku oynayamazsa, Umut Meraş derbiye 11'de başlayacak.



Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Cenk, Weghorst, Redmond



Stat: Nef Stadı

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1