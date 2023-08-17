Beşiktaş-Galatasaray arasındaki FETÖ gerilimi sürüyor!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların gündem değiştirme çabasında olduğuna değinilerek, "Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini. Dün Galatasaray camiasının, kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız." denildi.

Konunun, Galatasaray Kulübünün yetkililerine anlatılarak açıklığa kavuşturulduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz. Bu konuda bizimle yarışamayacak olanları söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray yönetimine son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır. Camianızın bile kabul edemeyeceği bu yakışıksız tavrınızı ve şımarıklıklarınızı bir kenara bırakın. Aksi halde bu tavırlarınıza gereken cevabın, bir dahaki sefere misli ile olacağı konusunda ihtar ediyoruz. Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber, münferit bazı hain kişiler dışında yüzyıllık kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek olmadan biliyoruz. Galatasaray Kulübünün 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' minvalinden açıklamasında kin ve nefret tohumları eken ithamlarını bir kez daha kendilerine misliyle iade ettiğimizi ve kulübümüzün bir örneğini gördüğümüz böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz."

Galatasaray Başkanı Özbek olayla ilgili ne demişti?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızılılara ilişkin yer alan görüntülere tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın paylaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Böyle bir yakıştırma yaparken camiayı iyi tanımak lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, her konuda bu ülkenin önünü açan kişilere ev sahipliği yapmış, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca onunla da yetinmemiş, bu ülke için canını Çanakkale ve Kafkaslar'da veren talebeleri yetiştirmiş. Hep göğsümüz kabararak, 'Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür.' diyoruz. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla bir iş birliği varmış anlamına gelecek yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Büyük bir hadsizlik ve gaf. Bunun Galatasaray'ı tanımamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Özbek, "Bu eli kanlı terör örgütü ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenine su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkesini seven, ülkesine aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ülkeyi bölmeye, insanları kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray Kulübü olarak, açıkçası Beşiktaş Kulübünden bir özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.