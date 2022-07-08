AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş Futbol A Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Futbol A Takımı'na yeni sponsor

Siyah-beyazlılar, "nesine.com" ile şort sponsorluğu için yıllık 12,5 milyon lira + KDV karşılığında 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı şort sponsorluğu için 2+1 sezonluğuna "nesine.com" ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (nesine.com) arasında, profesyonel futbol A takımı forma şort sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 lira + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nı ikinci tamamladı
Fenerbahçe'den 5 yıldızlı logo kararı!
Rafael Nadal, Wimbledon yarı finalinden çekildi
Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta
Avusturya'da pole pozisyonu Verstappen'in
Wimbledon finalinde Kyrgios'un rakibi Djokovic
Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu