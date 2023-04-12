Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı için pusuda!

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Zajc'ın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

Yönetim yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam etti ancak Fenerbahçe cephesinden resmi bir hamle gelmedi.

Miha Zajc henüz resmi sözleşmeye imza atmadığı için diğer kulüpler de onunla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal pusuda bekliyor

Fenerbahçe forması giyen Sloven orta saha için pusuda bekleyen kulüpler arasında İtalya'dan Udinese ve Empoli var. Beşitaş da oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Zajc'ın Fenerbahçe ile ilişkisini tamamen bitirmesinin ardından harekete geçmeyi planlıyorlar. Siyah-Beyazlılar'ın sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla 95 maça çıktı

2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.

Empoli'den 3.5 milyon euroya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı.

Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu, 17 gol, 6 asistle 23 gole katkıda bulundu.