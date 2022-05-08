Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 1-1 berabere bitti

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.