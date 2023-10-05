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Beşiktaş evinde yıkıldı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, D Grubu ikinci maçında evinde ağırladığı Lugano'yla 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların gollerini Vincent Aboubakar kaydetti. Kartal, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi.

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 dakikada yediği gollerle Lugano'ya 3-2 yenildi ve 1 puanda kaldı.

Bu mücadele aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Beşiktaş daha önce oynadığı 6 ön eleme maçını da kazanmıştı.

 Yönetime ve futbolculara büyük protesto

Lugano'nun attığı 3. golün ardından Beşiktaşlı taraftarların yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı futbolcuların topla her oynamasından sonra yuhalarken, Luganolu oyuncuları alkışladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Çebi yönetimine "Beşiktaş'ı mahvettin" şeklinde tezahürat yaptı.

 

 

 

 

 

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