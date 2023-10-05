Beşiktaş evinde yıkıldı!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, D Grubu ikinci maçında evinde ağırladığı Lugano'yla 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların gollerini Vincent Aboubakar kaydetti. Kartal, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi.
Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 dakikada yediği gollerle Lugano'ya 3-2 yenildi ve 1 puanda kaldı.
Bu mücadele aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Beşiktaş daha önce oynadığı 6 ön eleme maçını da kazanmıştı.
Yönetime ve futbolculara büyük protesto
Lugano'nun attığı 3. golün ardından Beşiktaşlı taraftarların yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş yönetimini istifaya davet eden siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı futbolcuların topla her oynamasından sonra yuhalarken, Luganolu oyuncuları alkışladı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Çebi yönetimine "Beşiktaş'ı mahvettin" şeklinde tezahürat yaptı.
🔹Beşiktaş taraftarı, maç bitiminde Lugano’lu oyuncuları çağırarak üçlü çektirip alkışladı. pic.twitter.com/cJiEfzC9WV— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2023
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